Municipio I: piano freddo a tutela senza tetto (Di giovedì 13 gennaio 2022) Roma – Sono 46 i posti totali che il Municipio I di Roma, insieme alle associazioni di volontariato del territorio, ha predisposto attraverso i fondi municipali e comunali per il piano freddo 2021/2022. L'obiettivo è quello di offrire un ricovero in questi giorni di gelo per i senza fissa dimora e le persone fragili che vivono in strada. Fondamentale è il ruolo della rete dei volontari, delle associazioni e delle realtà territoriali, che ha permesso di offrire, oltre il ricovero, anche la possibilità di costruire percorsi di reinserimento sociale. È stato, inoltre, inaugurato oggi il nuovo spazio temporaneo dedicato alle persone fragili e senza dimora in via Galilei 57, grazie ad un percorso di co-progettazione guidato dal Municipio I insieme a 'Nonna Roma', 'Pianeta Sonoro' (promotore ...

