Milan-Genoa 3-1 | Shevchenko | “Buona partita dei ragazzi Accoglienza fantastica a San Siro”

"Buona partita, i ragazzi sono stati bravi, hanno messo tanto impegno e qualità. Secondo me abbiamo fatto una Buona partita, di sostanza, abbiamo cercato di creare occasioni, giustamente sono molto contento, non del risultato. I ragazzi hanno messo tanto impegno, la qualità piano piano sta uscendo con loro. E' sempre bello tornare qua a San Siro, Accoglienza fantastica. Ringrazio tanto i tifosi del Milan e anche quelli del Genoa che hanno dato sostegno". Lo ha detto l'allenatore del Genoa, Andrij Shevchenko, al termine della sconfitta contro il Milan in Coppa Italia: "A 45 anni sono ancora giovane, faccio le mie esperienze e vado avanti. Nella vita ...

