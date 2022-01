L'amaro sfogo di Sanchez: "Se mi lasciano giocare..." (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Oggi avevo fame di vincere, speravo di giocare dopo la Lazio. Sono come un leone in gabbia, se mi lasciano giocare sono un mostro", griffato Alexis Sanchez Leggi su ilgiornale (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Oggi avevo fame di vincere, speravo didopo la Lazio. Sono come un leone in gabbia, se misono un mostro", griffato Alexis

Ultime Notizie dalla rete : amaro sfogo L'amaro sfogo di Sanchez : "Se mi lasciano giocare ..." Alexis Sanchez è subentrato nel corso di Inter - Juventus al posto di Lautaro Martinez ed è stato decisivo per le sorti dei nerazzurri con il gol vittoria realizzato al 120' minuto della finale di ...

Lazio, Lotito è al fianco di Maurizio, ma tormentato dal bilancio Lotito ci ha messo la faccia in questo nuovo progetto e, anche se le modalità dello sfogo di Sarri ...dalla cessione ufficiale della Salernitana a Danilo Iervolino e per cui ancora mastica amaro: '...

L'amaro sfogo di Sanchez: "Se mi lasciano giocare..." il Giornale L'amaro sfogo di Sanchez: "Se mi lasciano giocare..." "Oggi avevo fame di vincere, speravo di giocare dopo la Lazio. Sono come un leone in gabbia, se mi lasciano giocare sono un mostro", griffato Alexis Sanchez ...

