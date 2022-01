Incidente sulla Pontina: lunghe code e traffico in tilt (Di giovedì 13 gennaio 2022) Stamattina sulla SS148 Pontina si registrano code da Castel Romano a Pomezia nord verso quest’ultima a causa di un Incidente. Lo comunica Astral Infomobilità. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 13 gennaio 2022) StamattinaSS148si registranoda Castel Romano a Pomezia nord verso quest’ultima a causa di un. Lo comunica Astral Infomobilità. (Il Faro online)

