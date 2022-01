Ihattaren: «Non ero disperso, sono stato abbandonato. La Samp non mi ha mai pagato, ho iniziato a irritarmi» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mohamed Ihattaren, il centrocampista della Juventus in prestito alla Sampdoria improvvisamente “disperso” in Olanda dal 12 ottobre scorso, dopo pochi mesi nel club blucerchiato ha dato la sua versione dei fatti in un’intervista al Telegraaf. «sono partito a causa delle circostanze che si sono create. Spesso mi ritrovato seduto in una stanza d’albergo, da solo, abbandonato a me stesso. Non ce la facevo più, tutti i tipi di accordi non venivano rispettati. Era come se non esistessi. Non è stato organizzato nulla, né un conto in banca, né un’assicurazione medica. E se mi fossi rotto una gamba alla Sampdoria? Non ho ricevuto uno stipendio, ho chiamato il team manager e mi ha detto ‘paghiamo ogni due mesi’. Non è successo è tutto questo ha ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 13 gennaio 2022) Mohamed, il centrocampista della Juventus in prestito alladoria improvvisamente “” in Olanda dal 12 ottobre scorso, dopo pochi mesi nel club blucerchiato ha dato la sua versione dei fatti in un’intervista al Telegraaf. «partito a causa delle circostanze che sicreate. Spesso mi ritrovato seduto in una stanza d’albergo, da solo,a me stesso. Non ce la facevo più, tutti i tipi di accordi non venivano rispettati. Era come se non esistessi. Non èorganizzato nulla, né un conto in banca, né un’assicurazione medica. E se mi fossi rotto una gamba alladoria? Non ho ricevuto uno stipendio, ho chiamato il team manager e mi ha detto ‘paghiamo ogni due mesi’. Non è successo è tutto questo ha ...

Advertising

marcoconterio : ?????? Mohamed #Ihattaren parla per la prima volta e attacca duramente al Telegraaf - 'Mai stato irreperibile. La… - SkySport : Ihattaren racconta la sua verità: 'A Genova sono stato abbandonato, non ce la facevo più' #SkySport #Ihattaren… - sportface2016 : #Sampdoria, #Ihattaren: 'Non mi pagavano ed ero abbandonato a me stesso, sono andato via per proteggermi' - MarekNapoli : RT @napolimagazine: DALL'OLANDA - Ihattaren si racconta: 'La Sampdoria non ha rispettato gli accordi' - AndreaM74838784 : @magic_orla14 @melancholia79 Ma per caso tu sai chi è Ihattaren per dire che è il signor nessuno ? In Olanda non h… -