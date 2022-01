I pm ' assolvono' le Rsa | non si può dire se gli anziani siani morti per Covid o altre patologie  

Leggi su agi

(Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Non si puòse le case di riposo siano o meno colpevoli della morte di decine didurante la pandemia considerando che “il loro decesso non può esserettamente correlabile con certezza assoluto al virus” perché “erano tutti di età avanzata e presentavano patologie gravi”. Decine di archiviazioni tutte uguali Lo scrive la Procura di Como in una delle decine di richieste di archiviazione ‘fotocopia' per lenelle Rsa della provincia durante la prima ondata. Il caso specifico è quello di un uomo ospite di una di queste strutture deceduto il 18 aprile 2020 all'ospedale Valduce dove era stato ricoverato con la febbre e altri sintomi riconducibili al. In quel mese si erano registrati 23 pazientirispetto a 1 e 3 nello stesso mese degli anni ...