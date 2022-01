Francesca Sofia Novello a un mese dal parto, pancione nudo sulla pellicola (Di giovedì 13 gennaio 2022) Una Francesca Sofia Novello così, non si era mai vista. Di solito molto sobria e riservata, la modella ha approfittato del pancione per una serie di scatti senza veli, con le parti intime debitamente nascoste dalla posa, ma con tutto il suo sex appeal lasciato libero di mostrarsi. Tra circa un mese sarà mamma della sua primogenita da Valentino Rossi, e non è mai stata così sexy. La Novello e Rossi si preparano a diventare genitori. Tra qualche settimana nascerà una bambina, il nome l’hanno scelto ma hanno preferito non rivelarlo ai fan. La maternità imminente ha dato alla modella una marcia in più. Le sue nuove forme la rendono orgogliosa e ha deciso di mostrarle senza veli. “Curve a pellicola” ha scritto postando uno degli scatti realizzati da Gabriele D’Agostino, in ... Leggi su blog.libero (Di giovedì 13 gennaio 2022) Unacosì, non si era mai vista. Di solito molto sobria e riservata, la modella ha approfittato delper una serie di scatti senza veli, con le parti intime debitamente nascoste dalla posa, ma con tutto il suo sex appeal lasciato libero di mostrarsi. Tra circa unsarà mamma della sua primogenita da Valentino Rossi, e non è mai stata così sexy. Lae Rossi si preparano a diventare genitori. Tra qualche settimana nascerà una bambina, il nome l’hanno scelto ma hanno preferito non rivelarlo ai fan. La maternità imminente ha dato alla modella una marcia in più. Le sue nuove forme la rendono orgogliosa e ha deciso di mostrarle senza veli. “Curve a” ha scritto postando uno degli scatti realizzati da Gabriele D’Agostino, in ...

