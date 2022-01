Fernando Alonso | “Accendevo la TV per seguire due piloti di F1…”

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Il veterano della Formula Uno ha ripercorso il biennio lontano dal Circus più importante delle quattro ruote., infatti, si è espresso sul talento dei dueche lo tenevano incollato alla televisione durante i vecchi Gran Premi: Max Verstappen e George Russell hanno acceso la passione del pilota iberico.rivela le sue preferenze Ecco cosa ha detto il pilota spagnolo attualmente all’Alpine: “Avevo detto anche all’inizio del campionato – ha commentato – prima ancora che cominciasse in Bahrain, che coloro che mi ha avevano impressionato maggiormente quando ero a casa erano George Russell, sulla base di quelle che erano le performance nella Williams, e Max Verstappen. Quelli erano i due ragazzi per i qualialla TV. Penso che abbiamo ...

Advertising

lace_strol : RT @JordiCarSeries: 60) Alain Prost 59) Mahaveer Raghunathan 58) Theo Pourchaire 57) Mikkel Jensen 56) Felipe Massa 55) Edoardo Mortara… - JordiCarSeries : 60) Alain Prost 59) Mahaveer Raghunathan 58) Theo Pourchaire 57) Mikkel Jensen 56) Felipe Massa 55) Edoardo Mort… - AlfonsoTrabazon : RT @NetoDemetriou: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Jenson Button e Mark Webber, Renault, 2001. #F1 #Renault - PacoCano83 : RT @NetoDemetriou: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Jenson Button e Mark Webber, Renault, 2001. #F1 #Renault - orevx2333 : RT @NetoDemetriou: Fernando Alonso, Giancarlo Fisichella, Jenson Button e Mark Webber, Renault, 2001. #F1 #Renault -

Ultime Notizie dalla rete : Fernando Alonso

I piloti attualmente in scadenza di contratto nel 2022 sono Carlos Sainz, Sebastian Vettel,, Nicholas Latifi, Alexander Albon, Mick Schumacher, Nikita Mazepin, Sergio Perez, Guan Yu ...Il mondiale 2021 ha riaccolto in pista un bi - campione del mondo come, rientrato nel Circus al volante dell'Alpine, dopo aver abbandonato la categoria a fine 2018. Lo spagnolo, che a luglio 2022 spegnerà 41 candeline, ha ricoperto quest'anno un ruolo ...ROMA - Fernando Alonso, intervistato dal sito ufficiale della Formula 1, è tornato sul periodo passato lontano dal Circus, prima del suo ritorno al volante della Alpine. Il pilota spagnolo ha quindi e ...Eclettico come solo Fernando Alonso nel motorsport contemporaneo, anzi forse ancora di più! Stiamo parlando di Jacques Villeneuve che, a cinquant'anni suonati (ne compirà cinquantuno il prossimo 9 apr ...