Djokovic sorteggiato per il primo turno dei Australian Open

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La telenovelaprosegue con un altro colpo di scena: il tennista numero uno al mondo è stato infattiper ildegli. Una notizia importante perché il ministero dell’immigrazioneo deve ancora decidere se ammettere o espelleredal paese. La storia è nota: il tennista è arrivato in Australia con un’esenzione dal vaccino. Dopo il clamore mediatico che ha suscitato la notizia in questione, il governoo ha deciso di mettere per alcuni giorniin quarantena, come prevede la leggea, in un hotel dedicato. Un giudiceo ha deciso alcuni giorni dopo che quella ‘detenzione’ era irregolare. Ecco ...

SkySport : ULTIM'ORA SORTEGGIATO IL TABELLONE DEGLI AUSTRALIAN OPEN Djokovic primo turno contro Kecmanovic. Primo turno degli… - LaRagione_eu : Caso #Djokovic : in attesa di una decisione del governo australiano, il tennista è stato regolarmente sorteggiato p… - infoitsport : Tennis, Djokovic sorteggiato nel tabellone degli Australian Open - Sportmediaset - romanoziroldo : RT @sportmediaset: Tennis, #Djokovic sorteggiato nel tabellone degli Australian Open. #SportMediaset - sportmediaset : Tennis, #Djokovic sorteggiato nel tabellone degli Australian Open. #SportMediaset -

... e al preparatore atletico italiano Marco Panichi,continua ad allenarsi alla Road Laver Arena di Melbourne, quasi come se niente fosse. Nel primo turno di lunedi è statocontro ...Novakrimane "in sospeso". In attesa di una decisione del governo australiano sul suo caso, il numero uno al mondo è stato regolarmenteper il tabellone dell'Open d'Australia, al via ...Non è ancora arrivata la decisione del governo australiano in merito all'eventuale revoca del visto per il serbo che intanto continua ad allenarsi ed è stato inserito nel tabellone ...Novak Djokovic è stato provvisoriamente ammesso al tabellone maschile dell'Australian Open, prima prova stagionale del Grande Slam. Il serbo – che al Major di ...