Denise Pipitone, la ‘luce in fondo al tunnel”: 17 anni di attesa (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il caso Denise Pipitone continua a tenere banco. Pare che sia arrivata una decisa svolta. Una decisione attesa per ben 17 anni. Denise PipitoneA distanza di 17 anni il caso, misterioso, di Denise Pipitone continua a far discutere. Questo caso, nonostante il tanto tempo passato, non è mai calato d’interesse nell’opinione pubblica. La speranza di un lieto fine risiede non solo nei genitori ma anche in tantissime altre persone. Dopo anni di silenzio totale, qualche tempo fa si è tornato a parlare della bambina scomparsa. Quando è tornato alla ribalta si è accesa nuovamente la speranza di ritrovarla. Questa volta, però, la campagna va avanti non solo in televisione ma anche sul web. Piera Maggio ha una ... Leggi su chenews (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il casocontinua a tenere banco. Pare che sia arrivata una decisa svolta. Una decisioneper ben 17A distanza di 17il caso, misterioso, dicontinua a far discutere. Questo caso, nonostante il tanto tempo passato, non è mai calato d’interesse nell’opinione pubblica. La speranza di un lieto fine risiede non solo nei genitori ma anche in tantissime altre persone. Dopodi silenzio totale, qualche tempo fa si è tornato a parlare della bambina scomparsa. Quando è tornato alla ribalta si è accesa nuovamente la speranza di ritrovarla. Questa volta, però, la campagna va avanti non solo in televisione ma anche sul web. Piera Maggio ha una ...

