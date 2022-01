Dakar | Auto | Sainz vince ancora | Loeb arriva secondo

(Di giovedì 13 gennaio 2022) La Tappa 11 diriservata allaha visto diverse sorprese nei risultati.con la sua Audi, che ottiene il quarto successo stagionale nella competizione. Il pilota Ferrari ha preceduto Sebastianto quindi in seconda posizione. Questo risultato gli ha consentito di guadagnare quattro minuti sul capolista Nasser Al-Attiyah, che non va oltre il settimo posto. Ora il distacco è di 28 minuti, in attesa dell’ultima tappa. Podio che si completa con Alvarez di Toyota, davanti a Ekstrom e De Villiers. Decimo posto per Al Rajhi di Toyota, sotto Serradori e Terranova di Century e BRX. Seguici su Metropolitan Magazine Credit foto – pagina Facebook CarlosL'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Audi ha mantenuto il comando delle operazioni anche al 214mo chilometro con 1 minuto e mezzo di scarto su Alvarez e Loeb. Quest'ultimo è salito di colpi e dopo aver ripreso l'argentino di Overdrive ...Giornata non esaltante invece per il qatariota Nasser Al - Attiyah , che però nella classifica generale dellealla2022 ha un margine di vantaggio ormai incolmabile, ben 28'19" nei ...La tappa 11 della Dakar Auto va ancora a un'Audi, mentre nella lotta per la vittoria finale Sebastien Loeb recupera solo 4' su Nasser Al-Attiyah ...Sainz vince la penultima tappa della Dakar 2022, la sua seconda in questa edizione, precedendo di 2 minuti Sébastien Loeb. Nasser Al-Attiyah è a un passo dalla conquista della quarta Dakar della sua c ...