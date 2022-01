Covid, tutta Italia rosso scuro in mappa Ecdc (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Italia diventa tutta rossa scuro, il colore che segna il massimo rischio epidemiologico per la Covid-19, nella mappa pubblicata dall’Ecdc, appena aggiornata dall’agenzia Ue con sede a Stoccolma. tutta l’Europa occidentale e meridionale è in rosso scuro, insieme alla Scandinavia, ai tre Stati Baltici e a gran parte dell’Europa Centro-Orientale. In rosso, la fascia che segnala un rischio un poco meno grave, restano solo la Romania, parte dell’Ungheria e gran parte della Polonia. Nessuna regione è gialla o verde, i colori che segnalano un rischio minore. La mappa è tuttora basata solo sul numero di casi positivi, che con la variante Omicron stanno salendo ovunque, registrati in 14 giorni ogni 100mila ... Leggi su italiasera (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’diventarossa, il colore che segna il massimo rischio epidemiologico per la-19, nellapubblicata dall’, appena aggiornata dall’agenzia Ue con sede a Stoccolma.l’Europa occidentale e meridionale è in, insieme alla Scandinavia, ai tre Stati Baltici e a gran parte dell’Europa Centro-Orientale. In, la fascia che segnala un rischio un poco meno grave, restano solo la Romania, parte dell’Ungheria e gran parte della Polonia. Nessuna regione è gialla o verde, i colori che segnalano un rischio minore. Laè tuttora basata solo sul numero di casi positivi, che con la variante Omicron stanno salendo ovunque, registrati in 14 giorni ogni 100mila ...

