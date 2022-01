Covid Toscana | l' andamento del virus nei comuni | ecco dove incide di più

(Di giovedì 13 gennaio 2022) Firenze, 13 gennaio 2022 - Il tasso dinza dei contagi ogni centomila abitanti permette di capire se un certo numero di positivi individuato in una giornata siano tanti o pochi in un dato ...

Nord Ovest Detto del dato di Palaia, il più alto della regione, fra le province di Livorno, Lucca, Massa Carrara e Pisa seguono Orciano Pisano con 635 (solo quattro nuovi casi, ma su una ..." spiega Fabrizio Filippi, Presidente Coldiretti" A salvare, in parte il settore, sono ... sono forse i luoghi dove è più facile, nell'estate del, garantire il rispetto delle misure di ...di Chiara FabriziIn Umbria i nuovi casi di Covid-19 nell'ultima settimana, quella del 5-11 gennaio, sono stabili rispetto a quella precedente, segnando appena +0,5 per cento, a fronte di una media ita ...Ecco le zone della Toscana dove in questo momento il virus corre di più. Nelle ultime 24 ore il comune toscano con il tasso di incidenza ogni centomila abitanti più alto è Palaia (Pisa) con un tasso d ...