C'era un altro rigore per l'Inter? Guarda il contatto Chiellini - Barella sullo 0 - 0 (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'Inter vince la Supercoppa italiana battendo in finale la Juventus 2 - 1. Di McKennie il gol che ha aperto la partita, poi Lautaro Martinez e Sanchez (ai supplementari). All'11 del primo tempo sul ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 13 gennaio 2022) L'vince la Supercoppa italiana battendo in finale la Juventus 2 - 1. Di McKennie il gol che ha aperto la partita, poi Lautaro Martinez e Sanchez (ai supplementari). All'11 del primo tempo sul ...

Advertising

AndreaVenanzoni : Quando sei il CTS con i dati giornalieri dei contagiati ospedalizzati e scopri che il 34% di loro era stato ricover… - borghi_claudio : @Theskeptical_ Mai stato per gli obblighi e mai voterò nessun obbligo però il green pass o peggio il super green pa… - HuffPostItalia : Altro scivolone per Djokovic: sostiene di essersi contagiato il 16 dicembre ma il 17 era in giro - Bruno_Mondolivo : RT @AndreaVenanzoni: Quando sei il CTS con i dati giornalieri dei contagiati ospedalizzati e scopri che il 34% di loro era stato ricoverato… - veganuramaki : @odioilpapadiobo No amo era tutt’altro ?????? -