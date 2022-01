Burocrazia sanitaria e contagi, l'istantanea del Paese è un lockdown di fatto (Di giovedì 13 gennaio 2022) ... una volta che si torna negativi, risulta spesso di gran difficoltà riattivare il proprio green pass, tant'è che poi leggo sul Corriere.it di quel medico che per far riattivare il green pass dei ... Leggi su affaritaliani (Di giovedì 13 gennaio 2022) ... una volta che si torna negativi, risulta spesso di gran difficoltà riattivare il proprio green pass, tant'è che poi leggo sul Corriere.it di quel medico che per far riattivare il green pass dei ...

Advertising

pentagram54 : RT @FabrizioDalCol: Italia tra burocrazia sanitaria e contagiIl Paese è in un lockdown di fatto - FabrizioDalCol : Italia tra burocrazia sanitaria e contagiIl Paese è in un lockdown di fatto - FortressSimon : La vera dittatura è la dittatura della burocrazia digitalizzata, altro che la dittatura sanitaria. - lm6sei : @Striscia @VStaffelli Quoto, testimone diretto sulla burocrazia sanitaria (e non assistenza alla persona) per riott… - GioGar72 : @atimo13 devono incassare il più possibile dai, mettiti nei loro panni ... tanto per quello che valgono dal punto d… -