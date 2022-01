Bonus affitto 2022: chi può ottenere fino a 2.000 euro (Di giovedì 13 gennaio 2022) La legge di bilancio del 2022 ha approvato il sostegno per coloro che vanno in affitto. Ecco i requisiti per ricevere fino a 2.000 euro La legge di bilancio 2022 non si è dedicata soltanto alle buste paga, alle pensioni e al taglio dell’imposta sulle persone fisiche. Nel testo sono inseriti tanti altri sostegni a L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di giovedì 13 gennaio 2022) La legge di bilancio delha approvato il sostegno per coloro che vanno in. Ecco i requisiti per riceverea 2.000La legge di bilancionon si è dedicata soltanto alle buste paga, alle pensioni e al taglio dell’imposta sulle persone fisiche. Nel testo sono inseriti tanti altri sostegni a L'articolo proviene da Consumatore.com.

