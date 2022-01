Bill Gates meravigliato dai complottisti sui social: «Perché dovrei mettere un chip in un braccio?» (Di giovedì 13 gennaio 2022) Essere al centro delle più disparate teorie complottiste, eppure trattarle in maniera davvero disarmante. È la reazione di Bill Gates, il fondatore di Microsoft che negli ultimi anni si è speso in iniziative sanitarie soprattutto a favore del benessere e della salute pubblica, a chi gli chiede come abbia vissuto il rapporto con la disinformazione che lo ha visto al centro di post complottisti su tutti i social media, da quelli più tradizionali come Facebook, Instagram o Twitter, fino ad arrivare a quelli più schierati come i social network conservatori (da Parler a Gettr, passando per VKontakte solo per citarne alcuni). Bill Gates è stato intervistato via Twitter da Devi Sridhar, accademica e presidente della Global Health presso la Edinburgh University Medical School. ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 13 gennaio 2022) Essere al centro delle più disparate teorie complottiste, eppure trattarle in maniera davvero disarmante. È la reazione di, il fondatore di Microsoft che negli ultimi anni si è speso in iniziative sanitarie soprattutto a favore del benessere e della salute pubblica, a chi gli chiede come abbia vissuto il rapporto con la disinformazione che lo ha visto al centro di postsu tutti imedia, da quelli più tradizionali come Facebook, Instagram o Twitter, fino ad arrivare a quelli più schierati come inetwork conservatori (da Parler a Gettr, passando per VKontakte solo per citarne alcuni).è stato intervistato via Twitter da Devi Sridhar, accademica e presidente della Global Health presso la Edinburgh University Medical School. ...

ElioLannutti : Bill Gates e il futuro della pandemia dopo la variante Omicron - giornalettismo : Due anni di complotti. Di microchip iniettati nelle braccia. E nessuno che si sia fatto una semplice domanda, co… - mrmnft : @ebernardello @PersempreNadia @mani72012 Non per nulla quel 'filantropo' di Bill Gates e altri 'benefattori multimi… - StampaFin : Bill Gates: quando Omicron passerà, il Covid sarà come un’influenza stagionale Una volta che l'attuale ondata si at… - tonyy61 : I complici pianceranno quando Bill Gates e compagni ,cinesi comprerà no le loro attività a basso costo vedendo in a… -