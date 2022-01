Amici 21, Mattia Zenzola riceve il responso dei medici dopo l’infortunio (Di giovedì 13 gennaio 2022) Ad Amici i colpi di scena sono dietro l’angolo, ma così anche gli imprevisti. Ed è proprio questo quello che è successo a uno dei protagonisti di quest’edizione, Mattia Zenzola. L’allievo di Raimondo Todaro, infatti, negli ultimi giorni ha subito un infortunio abbastanza grave che potrebbe costargli la sua partecipazione al talent show di Canale … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 13 gennaio 2022) Adi colpi di scena sono dietro l’angolo, ma così anche gli imprevisti. Ed è proprio questo quello che è successo a uno dei protagonisti di quest’edizione,. L’allievo di Raimondo Todaro, infatti, negli ultimi giorni ha subito un infortunio abbastanza grave che potrebbe costargli la sua partecipazione al talent show di Canale … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

AmiciUfficiale : Continua il confronto tra Elena e Paily, una comunicazione importante per Mattia, la decisione di Alice, lo sfogo d… - infoitcultura : Amici 21, grave infortunio per Mattia: banco a rischio, parla Maria - infoitcultura : Amici 21, a rischio la permanenza di Mattia Zenzola nella scuola - infoitcultura : Mattia Zenzola, infortunio ad Amici 21/ Il ballerino disperato 'Permanenza a rischio' - __aleeeee___ : RT @im_ddesi: ha 6 anni che mi guardo amici, e in 6 anni non ho mai pianto così tanto per un concorrente. Il modo in cui mi sono affezionat… -