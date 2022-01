Traffico Roma del 12-01-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani molti incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente code soccorso di altezza via Flaminia Verso il raccordo anulare file poi su via Appia in prossimità di via Bobbio su via Cilicia Direzione Piazza Tuscolo e su Viale dei Romanisti altezza Viale Palmiro Togliatti in Viale Trastevere per lavori di pavimentazione cena il 28 gennaio i tram della linea 8 sono sostituiti dalle navette bus e navette seguono lo stesso percorso della linea tram così tanto nella corsia del Traffico privato e gli in tema di trasporto pubblico a causa dell’ aumento del contagio obbligo del Green passerà forzato per utilizzare i mezzi pubblici tutti i passeggeri a partire dai 2 anni di età su bus tram metropolitane treni dell’alta velocità ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio ben trovati in redazione Sonia cerquetani molti incidenti che si sono verificati in queste ore sulle strade della capitale è proprio per incidente code soccorso di altezza via Flaminia Verso il raccordo anulare file poi su via Appia in prossimità di via Bobbio su via Cilicia Direzione Piazza Tuscolo e su Viale deinisti altezza Viale Palmiro Togliatti in Viale Trastevere per lavori di pavimentazione cena il 28 gennaio i tram della linea 8 sono sostituiti dalle navette bus e navette seguono lo stesso percorso della linea tram così tanto nella corsia delprivato e gli in tema di trasporto pubblico a causa dell’ aumento del contagio obbligo del Green passerà forzato per utilizzare i mezzi pubblici tutti i passeggeri a partire dai 2 anni di età su bus tram metropolitane treni dell’alta velocità ...

Advertising

petergomezblog : Quirinale, dieci Regioni eleggono i delegati. La Campania manda a Roma due indagati perpresunta corruzione e traffi… - CCISS_Ministero : Roma Via Appia Nuova incidente traffico rallentato a Roma Via Bobbio dalle 14:53 del 12 gennaio 2022 - CCISS_Ministero : Roma Via Casilina incidente traffico rallentato a Roma A90 in direzione Piazza Tuscolo dalle 14:48 del 12 gennaio… - CCISS_Ministero : Roma Via Francesco De Vico incidente traffico rallentato a Roma Via Giovanni Keplero dalle 14:56 del 12 gennaio 20… - CCISS_Ministero : Roma Via Cassia incidente traffico rallentato a Roma Via Leonessa dalle 14:57 del 12 gennaio 2022 -