Tra palazzo Chigi e il Quirinale. Perché si torna a parlare di rimpasto (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Convergenze inaspettate, un gioco di posizioni. O forse solo un tentativo di mischiare le carte in tavola e prendere tempo, in vista della volata quirinalizia. Un modo per aprire la strada a Mario Draghi o ancora, secondo altre letture, un modo per serrare i ranghi, compattare i propri parlamentari, con l'assicurazione di una legislatura che arriva alla naturale scadenza del 2023, prima di sedersi al tavolo degli accordi. Sta di fatto che, mentre si rincorrono candidature, endorsement e identikit con vista Colle, nelle ultime uscite dei leader politici c'è un'idea che si rincorre e si ritrova, in maniera quasi bipartisan: "rimpasto". Il primo, in questo senso, a paventare l'ipotesi è stato Matteo Renzi, convinto che il bis di Mattarella sia impossibile, e per questo pronto a sostenere l'ascesa dell'attuale premier, quello che tutti reputano il candidato numero uno, ...

