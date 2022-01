Supercoppa di Spagna: Barcellona-Real Madrid, le formazioni ufficiali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Riportiamo le formazioni ufficiali di Barcellona-Real Madrid, gara valida per la prima semifinale di Supercoppa di Spagna. Arbitro dell’incontro sarà Jose Luis Munuera Montero. Chi vince affronterà in finale una tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao. Calcio d’inizio ore 20:00 al King Abdullah Sports City di Jeddah in Arabia Saudita. Sarà possibile seguire il match in chiaro sul NOVE o su Discovery Plus. Barcellona-Real Madrid non è mai una partita come le altre. Due delle squadre più forti degli ultimi dieci anni si scontrano questa sera nella semifinale di Supercoppa di Spagna con l’obiettivo di arrivare in finale e alzare il primo trofeo stagionale. La sfida di ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Riportiamo ledi, gara valida per la prima semifinale didi. Arbitro dell’incontro sarà Jose Luis Munuera Montero. Chi vince affronterà in finale una tra Atleticoe Athletic Bilbao. Calcio d’inizio ore 20:00 al King Abdullah Sports City di Jeddah in Arabia Saudita. Sarà possibile seguire il match in chiaro sul NOVE o su Discovery Plus.non è mai una partita come le altre. Due delle squadre più forti degli ultimi dieci anni si scontrano questa sera nella semifinale didicon l’obiettivo di arrivare in finale e alzare il primo trofeo stagionale. La sfida di ...

Advertising

DiMarzio : Stasera comincia anche la #SupercopadeEspaña - jommas82 : Alle 20 c'è la supercoppa di Spagna: Barcellona - Real Madrid. Canale 9 (149 di Sky) Non ringraziatemi. - AndreaDista83 : RT @digitalsat_it: Calcio, #SupercoppaDiSpagna 2022 in diretta su @nove (e @discoveryplusIT +) - CalcioNews24 : Le formazioni ufficiali di #BarcellonaReal - digitalsat_it : Calcio, #SupercoppaDiSpagna 2022 in diretta su @nove (e @discoveryplusIT +) -