Sono solo 40 le persone che ci vivono, non ci sono chiese e nemmeno un pub. E nemmeno un'app d'incontri che possa salvare. Ma in compenso non c'è covid e non c'è stress (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Basta covid, basta ansia, basta stress. sono probabilmente tanti coloro che, per un attimo, durante le proprie frenetiche giornate, rese ancora più tese da un’epidemia che non ci vuole abbandonare, hanno pensato di abbandonare tutto e rifugiarsi in qualche isola deserta. Isola di Rum foto Neil Roger, via Flickr Leggi anche › In Scozia si lavorerà 4 giorni a settimana. Parte il progetto pilota del governo Vivere su un’isola deserta Che non sempre però deve essere rappresentata dalla tipica spiaggia alle Maldive o alle Seischelles. Perché c’è chi ama anche il freddo. E forse potrebbe trovare decisamente più attraente l’isola sperduta di Rùm, la più estesa delle Piccole Isole delle Ebridi Interne nell’arcipelago ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Basta, basta ansia, bastaprobabilmente tanti coloro che, per un attimo, durante le proprie frenetiche giornate, rese ancora più tese da un’epidemia che non ci vuole abbandonare, hanno pensato di abbandonare tutto e rifugiarsi in qualche isola deserta. Isola di Rum foto Neil Roger, via Flickr Leggi anche › In Scozia si lavorerà 4 giorni a settimana. Parte il progetto pilota del governo Vivere su un’isola deserta Che non sempre però deve essere rappresentata dalla tipica spiaggia alle Maldive o alle Seischelles. Perché c’è chi ama anche il freddo. E forse potrebbe trovare decisamente più attraente l’isola sperduta di Rùm, la più estesa delle Piccole Isole delle Ebridi Interne nell’arcipelago ...

Advertising

VioBebe : Sono solo una semplice tifosa della Roma che non si è ancora ripresa....?? #RomaJuve - matteorenzi : Il dato da leggere è quello dei posti in terapia intensiva. Sono 1.600 con due milioni di positivi. A fine marzo 20… - TeresaBellanova : Vergogna. Non ci sono altre modi per commentare le illazioni di Paolo Becchi sulla morte di #DavidSassoli. Basta d… - sonochiara_ : fare andare in quarantena gli studenti solo quando ci sono 3 positivi in classe è una cosa senza senso cristo - 13mari81 : RT @MauroV1968: Allora, cara @UniGenova, lo dico chiaro, in modo che non ci siano dubbi. Le posizioni di @pbecchi sono chiare (e inaccettab… -