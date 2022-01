Oms,Omicron resta pericolosa soprattutto per non vaccinati (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Anche se Omicron provoca una malattia meno grave di Delta, rimane un virus pericoloso, in particolare per coloro che non sono vaccinati". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Oms Tedros ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 12 gennaio 2022) "Anche seprovoca una malattia meno grave di Delta, rimane un virus pericoloso, in particolare per coloro che non sono". Lo ha sottolineato il direttore generale dell'Oms Tedros ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Al ritmo attuale dei contagi, da qui a due mesi oltre il 50% degli europei sarà contagiato dalla variante Omicron d… - TgLa7 : #Oms, entro 2 mesi metà degli europei contagiati da Omicron - Corriere : L’Oms: «Omicron contagerà il 50% degli europei entro 2 mesi» - TrendOnline : Ci aspetta, per chi non l'ha già fatta, la terza dose del #vaccino Covid: #Omicron torna a dare l'allarme, dice… - ilmessaggeroit : «Omicron pericolosa soprattutto per i non vaccinati», allarme Oms: 15 milioni di casi in 7 giorni, mai così tanti -