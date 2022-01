Omicron | in Israele sarà aperto un reparto ad hoc per i bambini “Ci prepariamo a una guerra”

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) “Abbiamo un senso di déjà vu rispetto alla prima ondata e ci stiamo preparando per una, proprio come abbiamo fatto nella prima ondata”. Moshe Ashkenazi, dello Sheba Medical Center il più grande ospedale di, ha spiegato che ci si sta preparando a una nuova ondata di ricoveri dei più piccoli e poiché isono sempre più contagiati dalla variantedel coronavirus, è stato deciso di aprire unad hoc. “Lasembra essere meno virulenta rispetto ad altre varianti, ma la maggior possibilità di essere contagiati porterà diversia essere ricoverati in ospedale”, ha detto Ashkenazi al Times of Israel, paragonando gli attuali numeri dei contagio a quelli della prima ondata all’inizio del 2020. “Purtroppo i contagi si stanno ...

