Omicron | come non rassegnarsi al tanto lo prenderemo tutti

L'altro giorno, durante la conferenza stampa di riparazione, il ministro Speranza ha fatto vedere il grafico che ripubblichiamo qui. L'omino più grande rappresenta i non vaccinati e l'alta percentuale accertata in un mese (novembre-dicembre 2021) di finire in terapia intensiva. Gli omini diventano via via più piccoli fino a quello che rappresenta i vaccinati con dose booster (la terza dose). In pochi giorni però, anche da vaccinati terza dose e da poco, cominciamo a sentire un leggero malessere mentale e pian piano pure fisico. Ieri l'Oms ha sentenziato: in due mesi oltre il 50% degli europei sarà infettato dalla variante Omicron. Da poche ore l'oracolo Fauci ha detto: Omicron prenderà tutti. In verità, in questo 2022, prima di Fauci anche molti nostri conoscenti da un po' di tempo ci guardano e ci dicono, sì stai bene, ma vedrai, ...

