No, HuffPost non ha pubblicato la notizia «Niente cimitero per i no vax» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’11 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare lo screenshot di un titolo che sarebbe apparso sulla testata HuffPost nella sua edizione italiana, secondo il quale alle persone che non si sono vaccinate verrà negata la sepoltura una volta decedute. L’immagine è stata diffusa come un ritaglio, senza alcun link all’articolo di riferimento, e proverrebbe dalla sezione Cronaca. Il titolo dell’articolo che ci è stato segnalato è: “Niente cimitero per i no vax”. E subito dopo, nel sommario: “La proposta (di buon senso) per aumentare il numero dei vaccinati. Vietare i cimiteri civili alle persone sprovviste di Green Pass al momento della morte”. Si tratta di una notizia falsa. Né il sito dell’edizione italiana dell’HuffPost, né i motori di ricerca ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 12 gennaio 2022) L’11 gennaio 2022 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione che chiedeva di verificare lo screenshot di un titolo che sarebbe apparso sulla testatanella sua edizione italiana, secondo il quale alle persone che non si sono vaccinate verrà negata la sepoltura una volta decedute. L’immagine è stata diffusa come un ritaglio, senza alcun link all’articolo di riferimento, e proverrebbe dalla sezione Cronaca. Il titolo dell’articolo che ci è stato segnalato è: “per i no vax”. E subito dopo, nel sommario: “La proposta (di buon senso) per aumentare il numero dei vaccinati. Vietare i cimiteri civili alle persone sprovviste di Green Pass al momento della morte”. Si tratta di unafalsa. Né il sito dell’edizione italiana dell’, né i motori di ricerca ...

