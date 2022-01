Neonata abbandonata in una scatola a - 20Â° | trovata e salvata da un gruppo di ragazzini

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Neonata abbandonata

L'Unione Sarda.it

A pochi giorni dalla nascita è stata lasciata in una scatola al gelo avvolta solo con un panno. Unaè statain Siberia a - 20 gradi ma fortunatamente è stata trovata e salvata da un gruppo di cinque adolescenti. La piccola era stata lasciata in una scatola vicino al villaggio di ...RUSSIA - Alcuni sedicenni stavano giocando sulla neve, in Siberia, quando hanno sentito un pianto provenire da una scatola di cartone per le uova. Dentro l'involucro, al gelo, c'era una. Uno dei ragazzini ha chiamato in fretta il padre, il quale ha caricato la bambina in auto e l'ha portata in ospedale. Sottoposta alle cure del caso, la piccola è stata dichiarata stabile , ...A pochi giorni dalla nascita è stata lasciata in una scatola al gelo avvolta solo con un panno. Una neonata è stata abbandonata in Siberia a -20 gradi ma ...Una neonata abbandonata in Siberia a una temperatura di 20 gradi sotto lo zero termico è stata trovata e tratta in salvo da un gruppo di cinque adolescenti. Lo riporta la Bbc. La piccola era stata ...