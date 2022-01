Molestie in Duomo a Capodanno, parla il 18enne arrestato: «Non ho toccato quelle ragazze» (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Due ragazzi di 18 e 21 anni sono stati arrestati per le aggressioni e le Molestie avvenute la notte di Capodanno in piazza Duomo a Milano. Nell’indagine coordinata dalla Procura del capoluogo lombardo e condotta dalla Squadra mobile sono stati accertati episodi nei confronti di almeno nove giovani. Nei provvedimenti di fermo vengono contestate le accuse di violenza sessuale di gruppo e di rapina. Il 18enne è stato fermato a Milano, mentre il 21enne a Torino. Il 18enne milanese è stato interrogato oggi da remoto dalla gip Raffaella Mascarino. Il giovane, attualmente in custodia cautelare nel carcere di San Vittore, si è difeso dicendo di «non aver fatto niente», di «non aver toccato» le ragazze, di «aver visto la gente prima accalcata» e di «essersi solo ... Leggi su open.online (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Due ragazzi di 18 e 21 anni sono stati arrestati per le aggressioni e leavvenute la notte diin piazzaa Milano. Nell’indagine coordinata dalla Procura del capoluogo lombardo e condotta dalla Squadra mobile sono stati accertati episodi nei confronti di almeno nove giovani. Nei provvedimenti di fermo vengono contestate le accuse di violenza sessuale di gruppo e di rapina. Ilè stato fermato a Milano, mentre il 21enne a Torino. Ilmilanese è stato interrogato oggi da remoto dalla gip Raffaella Mascarino. Il giovane, attualmente in custodia cautelare nel carcere di San Vittore, si è difeso dicendo di «non aver fatto niente», di «non aver» le, di «aver visto la gente prima accalcata» e di «essersi solo ...

