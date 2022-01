L' Inter si aggiudica la Supercoppa battendo al 120' la Juve 2-1

(Di giovedì 13 gennaio 2022) AGI - Trionfo all'ultimo respiro per l', che si2-1 la sestaitaliana della propria storia con un gol al 120' di Alexis Sanchez, dopo il botta e risposta nei tempi regolamentari tra Mckennie e Lautaro Martinez. Un lampo proprio all'ultimo secondo disponibile, quando i calci di rigore ormai incombevano a San Siro. Fa festa il popolo nerazzurro insieme ad uno scatenato Simone Inzaghi, che siil primo titolo con la sua nuova squadra. Beffata invece lantus di Massimiliano Allegri, che fino a quel momento era riuscita a difendersi dagli assalti avversari. Il primo tempo è per larghi tratti dominato dalla formazione nerazzurra, che crea più volte i presupposti per il gol del vantaggio, salvo poi andare sotto al 25' con il colpo di testa di Mckennie. Lo statunitense ...

L'sila Supercoppa italiana superando la Juventus per 2 - 1 grazie al gol di Sanchez al 120', sulla linea del traguardo verso la lotteria dei calci di rigore. I campioni d'Italia ...Per i nerazzurri opportunità di sancire momento positivo Con la finale di Supercoppa italiana a San Siro trae Juventus stasera siil primo trofeo della stagione. Di fronte si ritroveranno i nerazzurri Campioni d'Italia e la formazione bianconera che è la detentrice della Coppa Italia. Per l'...MILANO (ITALPRESS) – Servono i supplementari per assegnare il primo trofeo stagionale. L’Inter si aggiudica la Supercoppa italiana superando la Juventus per 2-1 grazie al gol di Sanchez al 120', sulla ...La Supercoppa se la aggiudica l'Inter nella partita contro la Juventus: a decidere il match è Alexis Sanchez allo scadere dei supplementari ...