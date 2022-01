Libera professione forense: pazienza, impegno e professionalità (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di Alida Rita Giannattasio Libera professione forense, ovvero parlare dell’avvocatura, di tutti gli ostacoli che ci sono da superare per iscriversi all’albo e di tutti quelli che ci saranno, per esercitare ogni giorno e garantire quel diritto alla difesa costituzionalmente garantito in cui chi scegli di fare l’avvocato crede fortemente, specialmente quando si dice che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. A raccontarci come e quali difficoltà ci sono per diventare avvocato oggi, è Michele Giannattasio, 49 anni, di Salerno. L’avvocato esercita la professione forense da circa venti anni, considerando il periodo della pratica forense; è titolare del suo omonimo studio legale con sede a Salerno ed è specializzato in Diritto Civile e Societario e Diritto ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 12 gennaio 2022) di Alida Rita Giannattasio, ovvero parlare dell’avvocatura, di tutti gli ostacoli che ci sono da superare per iscriversi all’albo e di tutti quelli che ci saranno, per esercitare ogni giorno e garantire quel diritto alla difesa costituzionalmente garantito in cui chi scegli di fare l’avvocato crede fortemente, specialmente quando si dice che la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. A raccontarci come e quali difficoltà ci sono per diventare avvocato oggi, è Michele Giannattasio, 49 anni, di Salerno. L’avvocato esercita lada circa venti anni, considerando il periodo della pratica; è titolare del suo omonimo studio legale con sede a Salerno ed è specializzato in Diritto Civile e Societario e Diritto ...

Advertising

brindisilibera : New post (MANOVRA 2022, SALTA BONUS PSICOLOGICO. GESUALDO: “NON SIAMO UNA PROFESSIONE SOLO PER RICCHI”) has been pu… - brindisilibera : New post (MANOVRA 2022, SALTA BONUS PSICOLOGICO. GESUALDO: “NON SIAMO UNA PROFESSIONE SOLO PER RICCHI”) has been pu… - artigianisp : #Confartigianato #LaSpezia presente alla conferenza organizzata dal Presidente del Collegio dei Geometri, Giangrand… - UNonnu : @oriano_david @TaniuzzaCalabra Concordo. Ho molti colleghi, ingegneri e architetti, che hanno lasciato la libera pr… - Snowwhites_d : @manjiuus Io a 40 e un buon lavoro in libera professione almeno le prime due me le posso evitare ??, ma la terza se… -