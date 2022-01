Legge sulle lobby | bene il primo sì ma è un compromesso al ribasso Ora il Senato la migliori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) È dal 1976 che si tenta senza successo di regolamentare l’attività di rappresentanza di interessi. Dopo 96 progetti difalliti, la Camera ha finalmente approvato in prima lettura il disegno disuling e ora si attende il passaggio in. Untraguardo storico, ottenuto anche e soprattutto grazie all’impegno e alla pressione esercitata dalla coalizione #ing4Change, che si batte da anni per processi decisionali trasparenti e inclusivi, che garantiscano a tutti i soggetti portatori di interessi (generali o particolari) la possibilità di contribuire alle scelte fatte dal governo, dal Parlamento, dalle regioni. L’approvazione da parte della Camera dimostra che finalmente i tempi sono maturi per affrontare un tema cruciale per il funzionamento delle nostre ...