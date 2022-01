(Di mercoledì 12 gennaio 2022)ignobile: «Ad un anno dalla frana,puttana». Laè apparsa oggi, 12 gennaio 2022, lungo via di Carcheri nel Comune di, subito dopo il ponte di via di Mazzetta. L’ha segnalata alladiun cittadino ene ha data notizia. Sconcerto da parte del presidente EugenioL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

venti4ore : Lastra a Signa sindaca Angela Bagni offesa con una scritta. Giani «Gesto vile» – Firenze Post - FirenzePost : Lastra a Signa: sindaca Angela Bagni offesa con una scritta. Giani: «Gesto vile» - simonegheri : RT @AnciToscana: Dal presidente Biffoni e da AnciToscana solidarietà e un abbraccio alla sindaca @AngelaBagni per le vergognose scritte c… - cellini_luca : Massima solidarietà alla sindaca di Lastra a Signa (Firenze) @AngelaBagni Qualsiasi forma di insulto è inacettabi… - AnciToscana : Dal presidente Biffoni e da AnciToscana solidarietà e un abbraccio alla sindaca @AngelaBagni per le vergognose sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Lastra Signa

'A un anno dalla frana, Angela Bagni pu**ana'. Queste le parole apparse su una strada e indirizzate alla sindaca diAngela Bagni. La frana di cui si parla è quella che ha reso la vita complicata per molti cittadini e pendolari dell'asse Firenze - Pisa, ossia quella di via di Carcheri che per mesi ha ..."Panico ma rosa" è lo spettacolo che Alessandro Benvenuti presenta venerdì 14 gennaio al Teatro delle Arti di(Firenze), primo appuntamento della seconda tranche di stagione. Inizio ...Scritta ignobile: «Ad un anno dalla frana, Angela Bagni puttana». La scritta è apparsa oggi, 12 gennaio 2022, lungo via di Carcheri nel Comune di Lastra a Signa, subito dopo il ponte di via di Mazzet ...'A un anno dalla frana, Angela Bagni pu**ana'. Queste le parole apparse su una strada e indirizzate alla sindaca di Lastra a Signa Angela Bagni. La frana ...