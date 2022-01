La Super Coppa è dell' Inter | Sanchez fulmina la Juve all' ultimo assalto

(Di giovedì 13 gennaio 2022) L'vince all'respiro una finale diItaliana da consegnare alla storia, quantomeno per il suo epilogo. I nerazzurri partono fortissimo ma vanno sotto con il colpo di testa di ...

GabCirilli : Con un rigore rubato l'Inter si aggiudica la super coppa. - IFTVofficial : Happy 122nd birthday to @OfficialSSLazio ???? ?????????????? Coppa Italia ?????????? Supercoppa Italiana ???? Scudetti ?? UEFA Supe… - lakakadonkey : RT @GabCirilli: Con un rigore rubato l'Inter si aggiudica la super coppa. - Jjuventushare : RT @GabCirilli: Con un rigore rubato l'Inter si aggiudica la super coppa. - Nandaroutachi : @idextratime Simone Inzaghi pelatih spesialis Coppa dan Super Coppa Italiana !!! -

L'inter vince all'ultimo respiro una finale di Supercoppa Italiana da consegnare alla storia, quantomeno per il suo epilogo. I nerazzurri partono fortissimo ma vanno sotto con il colpo di testa di ...... i nerazzurri allora guidati da Antonio Conte, e i detentori dellaItalia, conquistata dai ...squadra di Simone Inzaghi vive un momento di forma straordinario e arriva alla sfida dafavorita.MILANO (ITALPRESS) – Servono i supplementari per assegnare il primo trofeo stagionale. L’Inter si aggiudica la Supercoppa italiana superando la Juventus per 2-1 grazie al gol di Sanchez al 120', sulla ...La Supercoppa italiana va all’Inter grazie al gol segnato all’ultimo secondo da Alexis Sanchez. Beffata la Juve di Allegri ad un passo dai calci di rigore.