Johnson in crisi per il party in lockdown, i laburisti: “Vattene” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha insistito che le regole non sarebbero state “tecnicamente violate” ma ha riconosciuto la rabbia del Regno Unito: così Boris Johnson si è scusato con i britannici in Parlamento. Al centro del dibattito il cosiddetto party gate legato a un incontro nel giardino di Downing Street nel maggio del 2020 quando tutto il paese era ancora in lockdown. “Johnson festeggiava con 100 persone“ È lo scandalo – non il primo nel suo genere – che ha messo nuovamente sulle spine l’intero Governo di sua maestà. Secondo le ultime rivelazioni, Johnson avrebbe partecipato a uno degli incontri organizzati nel giardino della sua residenza ufficiale nel 2020, in violazione alle restrizioni del lockdown anti Covid allora in vigore. A metter su il party, il 20 maggio, era stato il capo della ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ha insistito che le regole non sarebbero state “tecnicamente violate” ma ha riconosciuto la rabbia del Regno Unito: così Borissi è scusato con i britannici in Parlamento. Al centro del dibattito il cosiddettogate legato a un incontro nel giardino di Downing Street nel maggio del 2020 quando tutto il paese era ancora in. “festeggiava con 100 persone“ È lo scandalo – non il primo nel suo genere – che ha messo nuovamente sulle spine l’intero Governo di sua maestà. Secondo le ultime rivelazioni,avrebbe partecipato a uno degli incontri organizzati nel giardino della sua residenza ufficiale nel 2020, in violazione alle restrizioni delanti Covid allora in vigore. A metter su il, il 20 maggio, era stato il capo della ...

