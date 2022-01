Johnson e il party in lockdown: “Mi scuso, capisco rabbia contro di me” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il premier britannico Boris Johnson ha offerto le sue ”scuse di cuore” per il party organizzato il 20 maggio, in pieno lockdown, a Downing Street. Ammettendo di aver partecipato all’evento, dove erano state invitate un centinaio di persone, ha detto di comprendere ”la rabbia provata contro di me e il governo che guido” dalle molte persone che hanno vissuto “l’angoscia” causata dalle restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus. Johnson aveva finora evitato di rispondere sulla sua partecipazione al party in giardino, ma la Bbc ha raccolto alcune testimonianze che avrebbero confermato la sua presenza e quella della moglie Carrie, insieme a un’altra trentina di persone. La vicenda, della quale si era parlato a lungo nelle scorse settimane, è ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il premier britannico Borisha offerto le sue ”scuse di cuore” per ilorganizzato il 20 maggio, in pieno, a Downing Street. Ammettendo di aver partecipato all’evento, dove erano state invitate un centinaio di persone, ha detto di comprendere ”laprovatadi me e il governo che guido” dalle molte persone che hanno vissuto “l’angoscia” causata dalle restrizioni imposte per contenere la diffusione del coronavirus.aveva finora evitato di rispondere sulla sua partecipazione alin giardino, ma la Bbc ha raccolto alcune testimonianze che avrebbero confermato la sua presenza e quella della moglie Carrie, insieme a un’altra trentina di persone. La vicenda, della quale si era parlato a lungo nelle scorse settimane, è ...

Advertising

fattoquotidiano : Party a Downing Street, un'email smentisce la versione ufficiale sulla riunione con lo staff del primo ministro [di… - messveneto : Covid, Johnson si scusa: “Sono stato al party in lockdown, avrei dovuto impedirlo”. I laburisti: “Si dimetta” - stefano_gatto97 : RT @Agenzia_Ansa: Johnson si scusa per il party gate, ma l'opposizione è all'attacco chiede dimissioni. Il premier britannico in Parlamento… - FrancescoDeBen8 : Boris Johnson si scusa pubblicamente in Parlamento: ha partecipato al party di Natale a sua insaputa - sulsitodisimone : Johnson e il party in lockdown: 'Mi scuso, capisco rabbia contro di me' -