Inter-Juventus 2-1, Alexis Sanchez: “I campioni più giocano e più fanno…” (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Io sono sempre stato bene ma non giocavo, è una scelta dell’allenatore e si rispetta. Sono come un leone in gabbia, più gioco e meglio mi sento. Conte mi diceva che nessuno è come me, che mi metteva gli ultimi 15-20 minuti per fare la differenza”. Così Alexis Sanchez, match winner della Supercoppa italiana con il gol del 2-1 allo scadere del secondo tempo supplementare contro la Juventus. “I campioni sono così, più giocano e meglio fanno – ha proseguito il giocatore dell’Inter ai microfoni di Canale 5 – Pensavo di giocare questa partita dopo la prova con la Lazio, avevo fame di vincere. Ciclo vincente? Dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta e non dobbiamo mollare”. IL VIDEO DEL GOL DI Sanchez SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 13 gennaio 2022) “Io sono sempre stato bene ma non giocavo, è una scelta dell’allenatore e si rispetta. Sono come un leone in gabbia, più gioco e meglio mi sento. Conte mi diceva che nessuno è come me, che mi metteva gli ultimi 15-20 minuti per fare la differenza”. Così, match winner della Supercoppa italiana con il gol del 2-1 allo scadere del secondo tempo supplementare contro la. “Isono così, piùe meglio fanno – ha proseguito il giocatore dell’ai microfoni di Canale 5 – Pensavo di giocare questa partita dopo la prova con la Lazio, avevo fame di vincere. Ciclo vincente? Dobbiamo continuare così, siamo sulla strada giusta e non dobbiamo mollare”. IL VIDEO DEL GOL DISportFace.

Advertising

Inter : ???? | EL NINOOOOOO 121'- CADE IL MURO DELLA JUVENTUS!!! ?? GOL DI @Alexis_Sanchez!!!! L'INTER È IN VANTAGGIOOOOOO!!… - Inter : ??? | BARE ? La Supercoppa, l'Inter, i tifosi... ?? Leggi l'intervista completa ?? - Inter : ? | #SupercoppaFrecciarossa ?? The Sound of Inter: squadra in campo con una maglia speciale ?? Vuoi scoprire tutti i… - giuli93_d : RT @OptaPaolo: 3 - Simone #Inzaghi è diventato l'allenatore che ha battuto in più occasioni la Juventus in una Finale dal 1929/30: per l'at… - fabiosd12 : RT @Inter: ???? | EL NINOOOOOO 121'- CADE IL MURO DELLA JUVENTUS!!! ?? GOL DI @Alexis_Sanchez!!!! L'INTER È IN VANTAGGIOOOOOO!!!! #InterJuv… -