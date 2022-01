Il Covid non ferma il commercio: 2021 record per il Canale di Suez nonostante il caso Ever Given (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Numeri da record nel 2021 per il Canale di Suez. Secondo quanto riportato dal Corriere del Ticino, la SCA, l’Autorità egiziana che gestisce il transito, ha annunciato entrate economiche con numeri mai visti prima. record che sono stati conseguiti nonostante due variabili che avrebbero potuto cambiare i programmi: in primis, la pandemia Covid-19; in secondo L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Numeri danelper ildi. Secondo quanto riportato dal Corriere del Ticino, la SCA, l’Autorità egiziana che gestisce il transito, ha annunciato entrate economiche con numeri mai visti prima.che sono stati conseguitidue variabili che avrebbero potuto cambiare i programmi: in primis, la pandemia-19; in secondo L'articolo

Advertising

ladyonorato : Nel favoloso governo #Draghi, c’è così tanta trasparenza ed efficienza che l’Aifa non promulga più rapporti sugli e… - CarloVerdelli : Pare che il governo stia pensando sul serio di dare il bollettino Covid non più ogni sera ma una volta a settimana… - NicolaPorro : ?? Forse vi è sfuggito questo momento ieri. Il giornalista fa una domanda sulla lotta al #Covid e #Draghi 'risponde'… - generalelee15 : @yenisey74 Non risultano (soprattutto) medici disoccupati da assumere e per gli infermieri forse anche peggio. Apri… - albacostena : RT @Michelaarancino: Sono stanca. Mio padre sta di nuovo male (no, non è covid) e non vuole farsi ricoverare. La casa non si trova e la r… -