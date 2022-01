I genitori in rivolta: “Non spetta a noi pagare i tamponi per i contagi a scuola” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I telefoni delle segreterie delle scuole non smettono di squillare in questi primi giorni dal rientro, segnati soprattutto della nuove norme e dal picco dei contagi. Una media di due alunni per classe erano assenti al suono della campanella che lunedì sanciva il rientro dopo le feste natalizie, malati o in quarantena. Ma a loro si stanno aggiungendo quanti in queste ore risultano positivi. E così si riprende con il rischio di contagio e quarantena per le classi e soprattutto con tutte le incertezze di una nuova normativa arrivata alla vigilia della riapertura delle scuole che il personale deve ancora studiare. A peggiorare le cose l’Asl che per l’elevato numero di casi non riesce più a gestire le pratiche e che quindi ha lasciato le classi, genitori e alunni, abbandonati a se stessi. Infatti, alle famiglie di bambini a contatto ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 12 gennaio 2022) I telefoni delle segreterie delle scuole non smettono di squillare in questi primi giorni dal rientro, segnati soprattutto della nuove norme e dal picco dei. Una media di due alunni per classe erano assenti al suono della campanella che lunedì sanciva il rientro dopo le feste natalizie, malati o in quarantena. Ma a loro si stanno aggiungendo quanti in queste ore risultano positivi. E così si riprende con il rischio dio e quarantena per le classi e soprattutto con tutte le incertezze di una nuova normativa arrivata alla vigilia della riapertura delle scuole che il personale deve ancora studiare. A peggiorare le cose l’Asl che per l’elevato numero di casi non riesce più a gestire le pratiche e che quindi ha lasciato le classi,e alunni, abbandonati a se stessi. Infatti, alle famiglie di bambini a contatto ...

