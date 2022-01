Gioele Dix | «Quando i tuoi genitori se ne vanno lasciano un buco incolmabile Resti figlio per sempre» 

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Corriere della Sera intervista David Ottolenghi, in arteDix. Attore, cabarettista, regista teatrale e scrittore, ha vissuto la svolta della sua carriera come comico solista a Zelig. Lì scelse il suo nome d’arte. Ha guadagnato la popolarità con il personaggio dell’automobilista incazzato. Uno dei suoi più celebri personaggi è anche quello di Alberto Tomba. Racconta il suo rapporto con i: il padre avvocato e la madre casalinga. «I miei sono scomparsi tre anni fa, quasi insieme: mia madre se n’è andata il 2 aprile, mio padre il 22. Si erano sposati l’11 aprile. Ho pensato spesso a quella coincidenza: 22 diviso 2 fa undici.se ne, iun. Gli altri ti dicono “vedrai, ti ...

Chi è? "Lui nasce nel 1986, per andare allo Zelig, sulle ceneri di un attore di belle speranze che era già stato al Derby, aveva fatto esperienze importanti con la compagnia del Teatro ...16 dicembre - Sala GrandeRACCONTA FRANCO PARENTI ospite d'onore Andrée Ruth Shammah ore 18:30 Il 16 gennaio 1973 Franco Parenti alza per la prima volta il sipario dell'allora Salone Pier ...L’attore David Ottolenghi: «Gino Bramieri mi ha insegnato a essere gentile con tutti». Il personaggio? «Sono fiero dell’automobilista incazzato, ma non puoi vivere solo di un colpo di genio». La famig ...Milano - Domenica 16 gennaio 2022 nella Sala Grande del Teatro Franco Parenti di Milano Gioele Dix racconta Franco Parenti : una serata dedicata al grande artista, interprete e intellettuale di cui l ...