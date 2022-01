Gf Vip 6, Delia Duran scrive ad Alex Belli prima del suo ingresso nella Casa: “Ti do un compito, quello di riconquistarmi!” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Qualche settimana fa, una volta ufficializzata la notizia del prossimo ingresso nella Casa di Delia Duran, il compagno, Alex Belli, aveva fatto pubblicare sul settimanale Novella 2000 una lettera indirizzata alla moglie in cui, oltre a ribadirle il suo amore si augurava che lei potesse essere la mamma dei suoi figli. Nel nuovo numero del settimanale è stata pubblicata la risposta di Delia ad Alex, queste le parole rivolte dalla venezuelana al compagno: La experience del Gf Vip ci ha messo alla prova (…) ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo: in quel momento ho iniziato a pensare al nostro passato, a quello che abbiamo vissuto, a tutto quello che noi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Qualche settimana fa, una volta ufficializzata la notizia del prossimodi, il compagno,, aveva fatto pubblicare sul settimanale Novella 2000 una lettera indirizzata alla moglie in cui, oltre a ribadirle il suo amore si augurava che lei potesse essere la mamma dei suoi figli. Nel nuovo numero del settimanale è stata pubblicata la risposta diad, queste le parole rivolte dalla venezuelana al compagno: La experience del Gf Vip ci ha messo alla prova (…) ultimamente non eravamo più connessi telepaticamente, sentivo che ti stavo perdendo: in quel momento ho iniziato a pensare al nostro passato, ache abbiamo vissuto, a tuttoche noi ...

