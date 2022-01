Foschi | “Io | il Palermo e quei retroscena Juventus? Non toccate Dybala”

Advertising

Rino, 75 anni, viene ricordato soprattutto per aver costruito pezzo dopo pezzo il grandedi Maurizio Zamparini, quello del primo posto in A, dei campioni del Mondo, dell'Europa, della ..."Non toccate Dybala. E Kulusevski dimostrerà che vale Chiesa". Rinova di getto, come sempre. L'uomo che ha lanciato 6 campioni del mondo del 2006 e ha costruito il più beldi Zamparini è da qualche tempo ai box: "L'esperienza serve, come la passione. E ...Rino Foschi è stato un ds ed esperto di mercato importante per alcune squadre, a partire dal Palermo, per arrivare anche il Torino. A La Gazzetta dello Sport ha parlato di alcuni nomi caldi ...Le dichiarazioni rilasciate dall'ex direttore sportivo del Palermo: "Non so cosa può darci Mourinho: meglio puntare su un emergente" ...