Diretta Inter-Juventus 1-1 | Allegri inserisce Dybala | Inzaghi risponde con Correa

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) È il giorno in cu si assegna il primo trofeo della stagione. Allo Stadio Meazza in San Siro di Milanosi affrontano nella finale di Supercoppa Italiana, con fischio...

Advertising

SerieA : ?? #SupercoppaFrecciarossa - Pre gara ?? @Inter ?? @juventusfc Guarda la diretta su Canale5 alle 21:00 ??… - Inter : ?? | MATCH Guarda la #SupercoppaFrecciarossa in diretta su Canale 5 ??? @sportmediaset #ForzaInter - Inter : ?? | LIVE Segui la nostra diretta su @Twitch ???? ?? - zazoomblog : LIVE Inter-Juventus 1-1 Supercoppa Italiana in DIRETTA: entra Dybala! - #Inter-Juventus #Supercoppa #Italiana - zazoomblog : Diretta Inter-Juventus 1-1: Perin salva su Dumfries con laiuto del palo - #Diretta #Inter-Juventus #Perin #salva -

Ultime Notizie dalla rete : Diretta Inter

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASintesiJuventus 1 - 1 MOVIOLA 1 FISCHIO ...... 35' Lautaro (r) (I), 25' McKennie (J) ESPULSI: AMMONITI: Dzeko (I), Bernardeschi (J) Dove vederla in tv estreaming La finale di Supercoppa Italiana- Juventus delle ore 21:00 di ...82' - Otto minuti più eventuale recupero al 90'. In caso di parità si procederà con i tempi supplementari. 80' - Due cambi per parte, ma la Juventrus ha sfruttato già due delle tre finestre disponibil ...75' - Due cambi anche nell'Inter: fuori Dzeko e Lautaro, dentro Correa e Sanchez. 73' - Ecco il primo cambio per la Juventus: fuori Kulusevski e dentro Dybala. 72' - Pallone di Dumfries per Perisic ch ...