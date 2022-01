Dall'Inps una piattaforma per la trasparenza negli appalti (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto presso la sede Inps di Palazzo Wedekind, un incontro per presentare una nuova procedura di Monitoraggio Congruità Occupazionale negli appalti (MoCOA), studiata Dall'Istituto per fornire agli operatori economici uno strumento di monitoraggio, per tracciare l'operato delle aziende negli appalti pubblici e privati, favorire i comportamenti virtuosi e scoraggiare pratiche sleali, che danneggiano i lavoratori e la corretta competitività.Gabriella Di Michele, direttore generale Inps, nell'aprire i lavori, ha raccontato la nascita della nuova procedura, scaturita Dall'idea di far evolvere il Durc e di superarne i limiti. Grazie all'impegno delle professionalità dell'Istituto, si può parlare oggi di controllo del sistema degli ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto presso la sededi Palazzo Wedekind, un incontro per presentare una nuova procedura di Monitoraggio Congruità Occupazionale(MoCOA), studiata'Istituto per fornire agli operatori economici uno strumento di monitoraggio, per tracciare l'operato delle aziendepubblici e privati, favorire i comportamenti virtuosi e scoraggiare pratiche sleali, che danneggiano i lavoratori e la corretta competitività.Gabriella Di Michele, direttore generale, nell'aprire i lavori, ha raccontato la nascita della nuova procedura, scaturita'idea di far evolvere il Durc e di superarne i limiti. Grazie all'impegno delle professionalità dell'Istituto, si può parlare oggi di controllo del sistema degli ...

Advertising

FratellidItalia : ?? Niente più malattia coperta dall’INPS per chi è in quarantena: se aiuti lo Stato nella tracciabilità, lo Stato no… - lombardialive24 : ROMA (ITALPRESS) – Si è tenuto presso la sede Inps di Palazzo Wedekind, un incontro per presentare una nuova proced… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Dall’Inps una piattaforma per la trasparenza negli appalti - - news_modena : Attenzione alle mail "false" in arrivo dall'Inps, sono tentativi di truffa - blogsicilia : #notizie #sicilia Dall’Inps una piattaforma per la trasparenza negli appalti - -