Covid oggi Basilicata, 938 contagi e nessun morto: bollettino 12 gennaio (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 938 i nuovi contagi da coronavirus oggi 12 gennaio in Basilicata, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Non si registrano morti. I nuovi casi (909 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 2.745 tamponi molecolari. Le guarigioni sono 267. I ricoverati per Covid-19 sono 74 (-4) di cui 1 (-1) in terapia intensiva: 41 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 33 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti in Basilicata sono oltre 11.700. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 6.807 somministrazioni. Finora 451.312 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 416.538 hanno ricevuto la seconda (75,3 per cento) e 210.298 ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Sono 938 i nuovida coronavirus12in, secondo i dati dell’ultimo-19. Non si registrano morti. I nuovi casi (909 riguardano residenti) sono stati individuati su un totale di 2.745 tamponi molecolari. Le guarigioni sono 267. I ricoverati per-19 sono 74 (-4) di cui 1 (-1) in terapia intensiva: 41 (di cui 1 in TI) nell’ospedale di Potenza; 33 in quello di Matera. Nel complesso gli attuali positivi residenti insono oltre 11.700. Per la vaccinazione, ieri sono state effettuate 6.807 somministrazioni. Finora 451.312 lucani hanno ricevuto la prima dose del vaccino (81,6 per cento della popolazione che ammonta a 553.254 residenti), 416.538 hanno ricevuto la seconda (75,3 per cento) e 210.298 ...

Advertising

CottarelliCPI : Oggi si discute (vedi #Bassetti) se sia ancora giusto dare i numeri giornalieri del Covid. Per me informare non è m… - GiovanniToti : Pandemia burocratica! Questo è diventato il Covid. Il Governo decida al più presto di tamponare solo i sintomatici,… - AntoVitiello : AC #Milan comunica che Fikayo #Tomori è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito e oggi si allenerà con i compagni' - moniaple : RT @Adnkronos: In #Israele nuovo record di contagi, quasi 44.000 in un giorno. #Covid. - mariaritamarte1 : RT @CalaminiciM: A Trieste e Gorizia da oggi sospesi gli interventi chirurgici. Saranno effettuati solo quelli di urgenza, causa covid che… -