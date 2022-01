Covid, da Pregliasco ad Andreoni a Bisceglia: “Il bollettino serve, toglierlo sarebbe come rompere il termometro quando si ha la febbre” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il mondo scientifico si spacca sulla necessità di continuare a pubblicare quotidianamente il numero di nuovi casi giornalieri. Di fronte all’idea caldeggiata da Matteo Bassetti, sposata dal membro del Cts Donato Greco e da pezzi del mondo politico e istituzionale, prendono posizione epidemiologi e virologi. In molti dicono no alla proposta del primario del San Martino di Genova, che l’ha rilanciata ora dopo averla già espressa nel settembre 2020, prima che scoppiasse la seconda ondata che travolse ospedali e riporto il Paese in zona rossa nell’autunno di due anni fa. La posizione più netta è quella di Lucia Bisceglia, presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia: “È come rompere il termometro quando abbiamo la febbre. Il monitoraggio dei contagi giornaliero è una guida”, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il mondo scientifico si spacca sulla necessità di continuare a pubblicare quotidianamente il numero di nuovi casi giornalieri. Di fronte all’idea caldeggiata da Matteo Bassetti, sposata dal membro del Cts Donato Greco e da pezzi del mondo politico e istituzionale, prendono posizione epidemiologi e virologi. In molti dicono no alla proposta del primario del San Martino di Genova, che l’ha rilanciata ora dopo averla già espressa nel settembre 2020, prima che scoppiasse la seconda ondata che travolse ospedali e riporto il Paese in zona rossa nell’autunno di due anni fa. La posizione più netta è quella di Lucia, presidente dell’Associazione italiana di epidemiologia: “Èilabbiamo la. Il monitoraggio dei contagi giornaliero è una guida”, ha ...

