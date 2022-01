Costa Concordia | Mario Pellegrini | «Non dimentico gli occhi dei bambini»

Advertising

statodelsud : Costa Concordia, Kevin Rebello: “Mio fratello Russel ritrovato dopo tre anni”. VIDEO - statodelsud : Costa Concordia, il ricordo dei gigliesi 10 anni dopo il naufragio. VIDEO - Pino__Merola : Costa Concordia, Kevin Rebello: “Mio fratello Russel ritrovato dopo tre anni”. VIDEO - Pino__Merola : Costa Concordia, il ricordo dei gigliesi 10 anni dopo il naufragio. VIDEO - qn_lanazione : Diciannove ore, la #Concordia è di nuovo su. 'Sapevo che saremmo riusciti nell’impresa' -

Ultime Notizie dalla rete : Costa Concordia

Sono passati dieci anni dal naufragio della, nel quale persero la vita 32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio ( LO SPECIALE - LE VITTIME - IL RACCONTO PER IMMAGINI ). Uno dei momenti simbolo della tragedia è la ...Domani ricorreranno dieci anni da quel 13 gennaio del 2012, in cui si consumò il tragico naufragio dellaa largo dell'Isola del Giglio. Morirono 32 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio. Venivano da Francia, Germania, Spagna, Ungheria, Perù, Stati Uniti, India e Italia. La ...Per il decimo anniversario del naufragio è atteso sull’Isola anche il Governatore della Toscana. Il sindaco: "Non dimenticherò mai la nave inclinata. Ma i gigliesi resero possibile... l’impossibile" ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Costa Concordia, la telefonata tra De Falco e Schettino: 'Vada a bordo, c...'. AUDIO ...