Carabao Cup 2021/2022, Rudiger gol e il Chelsea elimina il Tottenham di Conte (Di giovedì 13 gennaio 2022) Il Chelsea ha piegato il Tottenham (0-1) e raggiunto la finale della Carabao Cup 2021/2022. Successo dei Blues dopo il doppio confronto con i rivali Spurs, al termine della seconda stracittadina valevole per la Coppa Nazionale di riferimento. Antonio Rudiger ha deciso le sorti dell'incontro al 18?, grazie a un tap-in vincente su assist del talentino Mount, con Lloris incolpevole nell'occasione specifica. I londinesi guidati da Antonio Conte hanno tentato di reagire con vigoria, sebbene siano stati frenati da due fattori: la difesa del Chelsea e un controllo Var. Harry Kane, infatti, a segno al 64?, ma frenato poco dopo l'assegnazione del gol valevole per il pareggio; niente 1-1 e Chelsea in agevole conduzione.

