Calciomercato Sampdoria, caccia al difensore: proposto Nkoulou. I dubbi dei blucerchiati (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Calciomercato Sampdoria: i blucerchiati sono alla ricerca di un difensore e nei giorni scorsi è stato proposto Nkoulou Sono ore di riflessione in casa Sampdoria per l’acquisto del tanto atteso difensore centrale che sostituirà – almeno a gennaio – Maya Yoshida e Omar Colley. Il primo nome sulla lista è quello di Matteo Gabbia del Milan, ma negli ultimi giorni è stato proposto anche Nicolas Nkoulou. Il centrale ex Torino è in scadenza di contratto con il Watford ma, sotto la gestione di Claudio Ranieri, non sta trovando spazio. La Sampdoria riflette, ma il dubbio più grande riguarda la condizione fisica di un calciatore che non scende in campo dal 20 novembre scorso. LEGGI ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022): isono alla ricerca di une nei giorni scorsi è statoSono ore di riflessione in casaper l’acquisto del tanto attesocentrale che sostituirà – almeno a gennaio – Maya Yoshida e Omar Colley. Il primo nome sulla lista è quello di Matteo Gabbia del Milan, ma negli ultimi giorni è statoanche Nicolas. Il centrale ex Torino è in scadenza di contratto con il Watford ma, sotto la gestione di Claudio Ranieri, non sta trovando spazio. Lariflette, ma ilo più grande riguarda la condizione fisica di un calciatore che non scende in campo dal 20 novembre scorso. LEGGI ...

