Belgio verso stop corsie preferenziali per pazienti Covid (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Il Belgio si prepara ad escludere i pazienti Covid dalle corsie preferenziali per il ricovero in ospedale. E' quanto prevede un piano formulato dal Servizio pubblico federale per la salute se la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Ilsi prepara ad escludere idalleper il ricovero in ospedale. E' quanto prevede un piano formulato dal Servizio pubblico federale per la salute se la ...

