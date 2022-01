Articoli telefonia contraffatti, maxi sequestro di Adm (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – L’Ufficio Antifrode e Controlli della Direzione Territoriale per il Lazio e Abruzzo, di concerto con gli Uffici doganali di Roma 1 – Sezione di Ciampino, dell’Aquila e di Viterbo, e in collaborazione con il Nucleo Territoriale Antisofisticazione dei Carabinieri (N.A.S.), nell’ambito della continua azione di contrasto alla contraffazione, ha effettuato controlli a tappeto in molteplici attività commerciali esercenti l’attività di vendita di prodotti e accessori per cellulari e telefonia mobile/fissa sul territorio di Roma Capitale e della Provincia di Roma. All’esito dei controlli effettuati, sono stati sequestrati oltre mille pezzi contraffatti delle più importanti e conosciute marche presenti sul mercato. È importante constatare come questo tipo di attività antifrode, svolta con il sempre prezioso ausilio dell’Arma dei Carabinieri (N.A.S.), ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Roma – L’Ufficio Antifrode e Controlli della Direzione Territoriale per il Lazio e Abruzzo, di concerto con gli Uffici doganali di Roma 1 – Sezione di Ciampino, dell’Aquila e di Viterbo, e in collaborazione con il Nucleo Territoriale Antisofisticazione dei Carabinieri (N.A.S.), nell’ambito della continua azione di contrasto alla contraffazione, ha effettuato controlli a tappeto in molteplici attività commerciali esercenti l’attività di vendita di prodotti e accessori per cellulari emobile/fissa sul territorio di Roma Capitale e della Provincia di Roma. All’esito dei controlli effettuati, sono stati sequestrati oltre mille pezzidelle più importanti e conosciute marche presenti sul mercato. È importante constatare come questo tipo di attività antifrode, svolta con il sempre prezioso ausilio dell’Arma dei Carabinieri (N.A.S.), ...

Articoli telefonia contraffatti, maxi sequestro di Adm - RomaDailyNews



